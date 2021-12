Benguela: Detidos 28 cidadãos supostamente envolvidos em vários crimes

Na sequência investigativa a volta dos crimes de duplo homicídio qualificado em razão dos motivos, um por instrumento corto perfurante (faca) não apreendida e outro por carbonização, violação e danos, ocorridos na noite de 15 de Dezembro, na via pública, bairro 23 de Março, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) – Benguela deteve 28 cidadãos, com idades compreendidas entre 24 a 73 anos de idade, supostamente militantes do partido UNITA.

De acordo com a Polícia Nacional, as vítimas, nomeadamente, Pedro Canivete, solteiro de 24 anos, sem ocupação, atingido na região do cabeça e, seu comparsa apenas identificado por Edgar, vítima de carbonização por gasolina, bem como a Elsa Anastácia Alfredo, por sinal coordenadora da secção da OMA naquele bairro e gestante de três meses, que foi abusada sexualmente, fruto de diligências subsequentes, levadas acabo pelas forças da ordem na tarde desta quinta-feira 16 de Dezembro, facto que facilitou a localização e detenção dos supostos autores dos crimes.

Os detidos, instados, alegaram terem sido motivados, depois das duas primeiras vítimas mortais em vida serem flagradas na posse de duas chapas de zinco, resultante de furto e, por serem recorrentes em práticas desta natureza, os ora detidos decidiram partir em justiça por mãos próprias, espancando-lhes até a morte.

Segundo a corporação, acto este que foi veemente repudiado pelo coordenador do bairro Severino Domingos, chamado para solucionar o caso e, como resposta viu seus bens a serem queimados, não acontecendo o pior, por causa da pronta intervenção dos órgãos de defesa e segurança, que afluíram ao local imediatamente, pondo termo a tal acto.

De realçar que no decurso das detenções, foi igualmente possível a apreensão de alguns meios utilizados na comissão dos delitos, tais como, seis mocas, sete catanas, quatro facas, uma mangueira de cor verde de 50cm e 14 telemóveis de marcas diversas.

Foi elaborada a competente participação da ocorrência, que será remetida ao Ministério Público, com os referidos detidos, para ulteriores trâmites processuais.