Tribunal alemão acusou a Rússia de “terrorismo de Estado”

A Alemanha deve expulsar dois diplomatas russos depois de um tribunal alemão ter acusado a Rússia de “terrorismo de Estado” por estar directamente implicada na morte de um ex-rebelde checheno num parque de Berlim em 2019

Um tribunal alemão sentenciou, esta quarta-feira, o cidadão russo Vadim Krasikov a prisão perpétua, após o ter considerado culpado pelo assassinato de Zelimkhan Khangoshvili, um cidadão georgiano de etnia chechena que vivia como refugiado na Alemanha.

O juiz Olaf Arnoldi afirmou que Krasikov “agiu sob as ordens do governo central russo”, descrevendo o assassinato como uma “execução”.

Annalena Baerbock, a nova ministra das Relações Exteriores da Alemanha, chamou o assassinato de “uma violação grave da lei alemã e da soberania da Alemanha”, e acrescentou que convocou o embaixador russo, Sergei Nechaev, bem como mais dois membros da embaixada russa em Berlim, que seriam declarados personae non gratae.

O culminar deste julgamento, que durou mais de um ano, e a intenção de expulsar diplomatas russos da Alemanha, são factores que agudizam a tensão entre Berlim e Moscovo, que atravessava um momento complexo devido à suspensão do Nord Stream 2 devido à possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. A Alemanha posiciona-se ao lado dos Estados Unidos, tal como a França e a Itália.

Nechaev descreveu o veredicto do tribunal alemão como “uma decisão tendenciosa e politicamente motivada” que “prejudicaria seriamente a já difícil relação russo-alemã”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, escreveu no aplicativo de mensagens Telegram que Moscovo responderia “apropriadamente” às “acções hostis” de Berlim.

O veredicto pode aumentar a pressão sobre o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que assumiu o cargo há apenas uma semana, no sentido de endurecer sua política relativamente à Rússia.

Angela Merkel havia já avisado que haveria consequências se o tribunal determinasse que a morte de Khangoshvili havia sido ordenada pelo Kremlin.

Krasikov, de 56 anos, matou Khangoshvili no Kleiner Tiergarten, um parque no centro de Berlim, em 23 de Agosto de 2019. Aproximou-se de bicicleta e disparou sobre eles duas vezes usando uma Glock equipada com silenciador, disparando ainda novamente quando ele já estava no chão, atingindo nas costas e na cabeça. Khangoshvili, que vivia exilado na Alemanha desde 2016, morreu no local.

O juiz disse que Krasikov contou com cúmplices em Berlim – cuja identidade ainda não foi estabelecida – e com eles havia “preparado meticulosamente” o assassinato. As autoridades russas consideraram Khangoshvili um terrorista, e os serviços de informação russos, o FSB, argumentaram que ele era desde 2012 membro de uma organização conhecida como “Emirado do Cáucaso”.

A execução em Berlim do cidadão checheno provocou uma onda de expulsões diplomáticas logo em 2019, sendo que a Rússia sempre negou qualquer envolvimento na morte de Khangoshvili.

Mas quando questionado sobre o assunto, em Dezembro de 2019, o Presidente Vladimir Putin referiu-se a Khangoshvili como um “bandido”, acrescentando: “Em Berlim, um rebelde que era procurado pela Rússia foi morto, era um homem sanguinário e brutal”.

Os advogados de Krasikov alegaram no início do julgamento que havia um equívoco, que seu cliente não era Vadim Krasikov, mas Vadim Sokolov, um engenheiro civil de 50 anos que não tinha quaisquer ligações com o Estado russo ou com o FSB, argumentando que ele nada tivera a ver com o assassinato de Khangoshvili e que a sua passagem por Berlim foi como turista. Robert Unger, o advogado de defesa de Krasikov, disse que o juiz durante o julgamento não apresentou “uma única prova viável” de que seu cliente estava agindo por ordem do governo russo, no limite as evidências eram circunstanciais e insuficientes para um veredicto.

No entanto, juiz enfatizou a “particular gravidade” da acção e culpa de Krasikov, sendo pouco provável que ele seja libertado depois de cumprir a pena mínima de 15 anos de prisão em casos de condenação por prisão perpétua.