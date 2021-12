Bolsonaro apresenta exame negativo para covid e irá participar da posse de Mendonça, diz STF

Bolsonaro enviou ao STF o resultado negativo de seu exame de PCR

O presidente irá participar presencialmente da posse de André Mendonça

A Corte exige comprovante de vacinação ou teste negativo

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o resultado negativo de seu exame de PCR para a covid-19 e poderá participar presencialmente da posse de André Mendonça como ministro da Corte.

A cerimônia de posse de Mendonça está marcada para esta quinta-feira (16) às 16h.

Para acesso ao prédio do STF, é necessário o comprovante de vacinação ou o teste negativo para a doença.

O STF informou que o resultado do exame de Bolsonaro foi enviado nesta quarta-feira (15) pela equipe médica da Presidência:

“O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou presença na posse do Ministro André Mendonça, que será realizada nesta quinta-feira (16). A equipe médica da Presidência enviou nesta quarta (15) teste negativo para Covid-19, previsto na resolução 748/2021 do STF sobre as regras para ingresso nos prédios da Corte a fim de conter a disseminação da Covid-19”.

De acordo com o STF, a previsão é a de que a cerimônia dure 15 minutos e será presencial, mas com restrição do número de convidados em função da pandemia.

A expectativa é de cerca de 60 pessoas no plenário entre ministros em exercício e aposentados, autoridades como os presidentes da República, Câmara, Senado, e tribunais superiores, por exemplo, e convidados pessoais do novo ministro.