UNITA entrega ao Tribunal Constitucional os documentos do XIII Congresso Ordinário do partido

A UNITA deu entrada esta terça-feira, junto do Tribunal Constitucional (TC), dos documentos do seu XIII Congresso Ordinário em que Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente do partido.

Aos jornalistas, o secretário-geral do partido, Álvaro Chikuamanga Daniel, disse que o partido cumpriu a Lei dos partidos políticos que obriga as organizações a entregarem toda a documentação do congresso ao Tribunal Constitucional no prazo de 45 dias.

“Isso que é o que viemos fazer hoje. O partido cumpriu com o rigor todos estes procedimentos”, acrescentou o político que espera que o Tribunal Constitucional faça também o seu papel com transparência.

“A anulação do congresso da UNITA que destituiu o nosso líder Adalberto Costa Júnior foi uma vergonha. Esperamos que isso não volte a acontecer”, referiu, lamentando que forças estranhas continuem a tentar interferir na vida do partido.

Questionado sobre a situação da fome no País, respondeu que o problema não é só no sul de Angola, mas de todas as províncias.

“Quando as pessoas minimizam a situação da fome não é justo. Passem agora no Largo da Independência, na Avenida Brasil e em todas as zonas da nossa capital, são notórias a fome e a miséria”, sublinhou.