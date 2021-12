“Kiela a Kontar” arranca com inscrições para curso de Escrita Criativa com escritor Ondjaki

A Livraria Kiela anuncia a abertura de inscrições para o Laboratório de Escrita Criativa com o escritor Ondjaki, como parte de um conjunto de actividades literárias do projecto “Kiela a Kontar”.

As inscrições para a formação encerram no dia 25 de Dezembro e estão abertas para todos os jovens, entre 16 e 25 anos de idade, interessados em aprofundar as suas competências na criação literária. O curso terá lugar nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de Janeiro (duração de seis dias), das 09h00 às 12h00.

Os candidatos devem inscrever-se através do correio eletrónico:

kacimbo.kontar@gmail.com, mediante o envio de um e-mail, que deve conter o nome completo, data de nascimento, uma explicação sobre os seus motivos para participar e um texto original com o máximo de 3 mil caracteres (incluindo espaços). Neste mesmo e-mail, cujo assunto deve ser: Inscrição Laboratório de Escrita Criativa, os candidatos devem ainda declarar que tomaram conhecimento das datas e horários da formação e que têm total disponibilidade.

De acordo com Adalberto Cauaia, responsável da Livraria Kiela, “é nossa expectativa que no final deste curso possamos publicar um livro com alguns dos textos resultantes desta formação, por outro lado, gostaríamos de deixar um encorajamento especial à participação de jovens mulheres”.

O curso de Escrita Criativa é uma de duas formações integradas no “Kiela a Kontar”, que pretende fomentar a criação de novos públicos, incentivar a produção literária, contribuir com actividades de leitura nas escolas e garantir a sustentabilidade de actividades de carácter literário.

Além deste primeiro curso, o projecto inclui uma Formação de Contadores de Estórias, coordenada pela actriz Daniela Vieitas, cujo início das inscrições será anunciado em janeiro do próximo ano.

Kiela a Kontar é uma iniciativa da Livraria Kiela que conta com o apoio da acção PROCULTURA-PL, uma linha de financiamento apoiada pela União Europeia, Instituto Camões, IP e cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian, cujo objectivo é contribuir para o emprego em actividades geradoras de rendimento no sector da cultura nos PALOP e Timor-Leste.