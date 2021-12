A fome é relativa ou não?

A fome é tão relativa que há irmãos que na Igreja ofertam 5000 AOA e há outros que ofertam 5 AOA, e ainda há outros que não vão à Igreja por falta de oferta, é tão relativa que uns pagam propinas de 100.000,00 AOA para a creche dos filhos e outros pagam creche de 12.000,00 AOA… bem como há outros que deixam os filhos com os vizinhos…

É tão relativa que neste momento há quem só precise de comprar um Toyota de 40.000.000,00 enquanto há quem tem este valor como presente de aniversário para a empregada.

Esta fome é tão relativa que enquanto uns precisam de ligar para o Heetch para andarem confortáveis, há outros que têm um Lexus 2021 exclusivo para apoiar os filhos e outro Ranger Rover 2021 para saídas especiais. Esta fome é tão relativa que enquanto uns poupam 1000 AOA para a única refeição diária, há outros a gastarem 50.000,00 AOA para uma massagem no SPA…

E isto não está a nível de quem disse que a fome era relativa, porque a meu ver a afirmação dele faz sentido, o que não faz sentido é a nossa ignorância ao não querermos abordar assuntos que foram proferidos por pessoas que não gostamos ou descartamos logo de primeira.

Precisamos encontrar soluções que possam mediar esta relatividade ou agrupar as pessoas em grupos sociais como muitos de vós fazeis nas Igrejas, Escolas, Empresas e outros; onde os Padres com mais terabytes na cabeça depois da Missa dividem-se os dinheiros arrecadados e os pobres com apenas 140 Kilobytes voltam para casa com fé e sem nada material (dinheiro). Não vale apartarem-se desta análise, Políticos de lá ou de cá, conhecemo-nos bem e sabemos das nossas diferenças.

É Melhor encontrar uma solução para cada problema ao invés de tentarmos arranjar um problema para cada opinião.

É triste ver pessoas que deveriam ser parte da solução entrarem na onda de desdenharem pessoas só porque têm ambições políticas diferentes. Preste sempre atenção a mensagem mesmo que você não goste do mensageiro, isso para poder aproveitar a ideia e encontrar soluções. Precisamos ser parte das soluções deste País.

Pires Marcolino | In Facebook