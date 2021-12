Operações de resgate no Kentucky após vaga de tornados nos EUA

Nos Estados Unidos, as equipes de resgate continuam a trabalhar nos escombros da fábrica de velas de Mayfield, devastada por um dos tornados que varreram o Kentucky e cinco outros estados. Foram encontrados com vida 94 dos 110 funcionários presentes na fábrica. Aproximadamente cem equipas de resgate estão mobilizadas no local, algumas vindas de estados vizinhos. A vaga de tornados fez pelo menos 88 mortos no país.

“Ainda encaramos a situação como um esforço de resgate. Mas o tempo passa e as temperaturas caem à noite, por isso é essencial garantir que conseguimos chegar às pessoas que ainda podem estar presas neste edifício”, disse Tom Neal, líder da equipa de resgate Indiana Task Force.

Comovido, o governador de Kentucky anunciou os últimos números relativos ao seu estado.

“Apenas mais alguns fatos sobre aqueles que perdemos… Dezoito ainda não foram identificados. Dos que temos conhecimento, a faixa etária vai dos cinco meses aos 86 anos e seis têm menos de 18 anos”, Andy Beshear, governador do Kentucky.

O presidente dos Estados Unidos, marca presença no Kentucky na quarta-feira, para “avaliar os estragos”. No domingo, Joe Biden declarou o estado de catástrofe na região.

“O que indiquei ao governador quando conversamos sobre isso há dois dias foi que não quero atrapalhar. Há muita coisa a acontecer e quando o presidente aparece, vem uma multidão atrás”, Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos.

Os sobreviventes começaram a arrumar os destroços das suas casas destruídas à passagem do fenómeno meteorológico que atravessou seis estados. A vaga de tornados fez pelo menos 88 mortos no país.