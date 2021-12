Corporação Financeira Internacional e Grupo Carrinho formam parceria para apoiar o desenvolvimento do sector agrícola em Angola

A Corporação Financeira Internacional (IFC) e o Grupo Carrinho, o maior grupo agroindustrial do pais, lançaram recentemente, um programa de capacitação para apoiar dezenas de milhares de produtores e também MPMEs no aumento da produção e melhoramento do acesso ao mercado.

Através deste programa, o IFC apoiará o Grupo Carrinho no desenvolvimento de boas práticas agrícolas, diversificação de culturas, e no estabelecimento de cadeias de valor estruturadas em zonas rurais. Será dado especial foco à cultura da soja e à avicultura.

Esta iniciativa irá reavivar a extensão rural privada e dará inicio ao maior projecto avícola de Angola, treinando 300 técnicos agrícolas e cadastrando mais de 50 000 produtores que beneficiarão de pacotes de produção e acesso a novas culturas e mercados, nas províncias de Benguela, Huambo, Huíla, Bié, Kwanza Sul e Malange.

Na promoção do sector avícola, a parceria Carrinho IFC irá desenhar kits standard para a produção de frangos para diferentes segmentos de MPMEs. Isto incluirá os equipamentos e infraestrutura, assim como as necessidades de formação e factores de produção para actuais e potenciais produtores avícolas em zonas rurais. Estes produtores irão beneficiar de acesso ao crédito, assistência técnica e escoamento através das vendas ao Grupo Carrinho.

Nelson Carrinho, CEO do Grupo Carrinho afirmou “estamos muito satisfeitos de ter o apoio do IFC, é nosso objectivo a implementação da nossa estratégia de integração vertical onde o nosso complexo industrial proporcionará não só o escoamento para a produção agrícola Angolana, mas também o fornecimento de insumos e mercados para o sector de criação de frangos. Esta assistência permitir-nos-á acelerar o nosso crescimento neste novo sector tão importante para a suficiência alimentar de Angola” acrescentou Nelson Carrinho.

Actualmente Angola importa mais de 90% da carne de frango, devido à falta de matérias-primas e de ração animal, o que, para além da pressão na balança comercial, representa uma oportunidade perdida na criação de valor nas zonas rurais do país.

“O sector agroindustrial tem o potencial para ser um sector chave no desenvolvimento económico de Angola. Através desta parceria, o IFC irá ajudar a produção local assim como o fornecimento à industria, criando cadeias de valor sustentáveis em zonas rurais, contribuindo para a criação de empregos e prosperidade“ referiu Indira Campos Oficial do IFC para Angola e Botswana.

Para além do sector energético e de serviços financeiros, a agricultura foi um dos sectores prioritários identificados pelo IFC com potencial para catalisar o crescimento económico de Angola. O IFC tem programas de Assistência Técnica para promover o investimento privado, criar mercados e cadeias de valor assim como para promover o acesso a credito ao sector agrícola nomeadamente para pequenos produtores.

A carteira de assistência técnica do IFC visa contribuir para o fortalecimento do ambiente de negócios no pais, e inclui para além de um programa no sector agrícola, o apoio técnico a criação de uma Central Privada de Informação de Crédito e o financiamento a PMEs através do Banco Millenium Angola.

O Grupo Carrinho é uma empresa familiar angolana que está empenhada em desenvolver um ecossistema que promova a produção local no sector alimentar, gerindo todas as fases do processo, desde a originação da matéria prima ao transporte, armazenamento, processamento, distribuição e comercialização.

Sobre o International Finance Corporation (IFC)

IFC – membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição de desenvolvimento global focada no sector privado em mercados emergentes. Actua em mais de 100 países, usando capital próprio, experiência e influência para criar mercados e oportunidades em países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2021, o IFC investiu US $ 31,5 mil milhões de dólares em empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando o poder do sector privado para acabar com a pobreza extrema e impulsionar a prosperidade compartilhada enquanto as economias lutam com os impactos da pandemia COVID-19.

Sobre o Grupo Carrinho

Fundado em 1993, o Grupo Carrinho é uma empresa familiar privada angolana, empenhada em desenvolver a primeira estrutura organizacional verticalmente integrada na indústria alimentar, gerindo todas as fases da cadeia de valor: desde a originação da matéria-prima, passando pelo transporte, armazenamento, fabrico e distribuição. O complexo industrial do grupo em Benguela conta com 17 fábricas com capacidade para processar mais de 2 milhões de toneladas de matérias-primas, produzindo mais de 20 produtos alimentares do cabaz básico. A visão do Grupo é ser um pilar fundamental na mudança estrutural e diversificação da economia angolana, contribuindo para o desenvolvimento do sector do agronegócio e, desta forma, sendo um motor da suficiência alimentar do país.