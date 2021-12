Conselho de Honra do MPLA integra ex-presidente José Eduardo dos Santos

O Conselho de Honra do MPLA, novo órgão do partido, vai integrar José Eduardo dos Santos, ex-líder do MPLA e antigo Presidente da República.

O Bureau Político do MPLA, partido no poder em Angola, aprovou esta terça-feira a proposta de composição do seu secretariado e do Conselho de Honra, do qual faz parte José Eduardo dos Santos, ex-líder do partido.

De acordo com o comunicado final da reunião dirigida pelo presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, fazem parte do secretariado do Bureau Político 17 membros.

O órgão tem como secretário para a Organização e Inserção na Sociedade, Jorge Dombolo, secretária para a Política Económica, Idalina Valente, secretária para a Política Social, Maricel Capama, secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, Mário Pinto de Andrade, e secretário para a Informação e Propaganda, Rui Falcão.

João de Almeida Martins “Jú” é o secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais, Manuel Augusto, o secretário para as Relações Exteriores, Ângela Bragança, secretária para a Política de Quadros, Pedro Neto, secretário para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

O secretariado é ainda composto por Carla de Sousa, secretária para a Administração e Finanças, Virgílio de Fontes Pereira, presidente do grupo parlamentar, Maria Antonieta Baptista, coordenadora da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central, Joana Tomás, secretária-geral da OMA [organização feminina do partido], e Crispiniano dos Santos, primeiro secretário nacional da JMPLA [organização juvenil do partido].

O Bureau Político aprovou, com emendas, o regulamento do Conselho de Honra do MPLA, novo órgão do partido, dos quais se destaca José Eduardo dos Santos, ex-líder do MPLA e antigo Presidente da República, por 38 anos, do qual fazem também parte históricos da maior organização política do país, nomeadamente Roberto de Almeida, Julião Mateus Paulo “Dino Matrosse”, Francisco Paiva “Nvunda”.

O Conselho de Honra do MPLA, com 28 elementos, integra ainda nomes como Amadeu Amorim, Santana André Pitra “Petroff”, José Diogo Ventura, Luzia Inglês Van-Dúnem “Inga”, Paulo Cassoma, Albina Assis, Hermínio Escórcio, António dos Santos França “Ndalu”, Lopo do Nascimento, Maria Eugénia Neto, entre outros.

O comunicado sublinha que o Bureau Político reiterou o seu incondicional apoio ao executivo liderado por João Lourenço, realçando a perspetiva social do Orçamento Geral do Estado para 2022, “que elegeu o combate à pobreza, a promoção da inclusão social e o investimento no capital humano, sobretudo nos setores da educação, saúde e proteção social, como pilares do desenvolvimento integral do país”.

Esta foi a primeira sessão ordinária do Bureau Político do MPLA eleito no VIII congresso ordinário do MPLA, realizado na semana passada, entre quinta-feira e sábado, reelegendo como líder do partido, para um segundo mandato, João Lourenço.