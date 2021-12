Bureau Político do MPLA elege secretariado

O Bureau Político (BP) do MPLA designou, esta terça-feira, Jorge Inocêncio Dombolo e João de Almeida Martins para os postos de secretários para a Organização e Inserção na Sociedade e para os Assuntos Políticos e Eleitorais, respectivamente.

A decisão foi tomada na primeira reunião ordinária do BP, de 101 membros, saído do VIII Congresso Ordinário do MPLA, realizado na semana passada, e que confirmou João Lourenço como presidente do partido, Luísa Damião, vice-presidente, e Paulo Pombolo, secretário-geral.

Maria Idalina Valente passa a desempenhar as funções de secretária para a Política Económica, Maricel Marinho da Silva Capama (Política Social) e Mário Pinto de Andrade (Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias).

Rui Luís Falcão Pinto de Andrade volta a assumir a pasta de Informação e Propaganda, ao passo que Manuel Domingos Augusto é o secretário para as Relações Internacionais e Maria Ângela Teixeira Bragança ocupa-se da Política de Quadros.

O BP voltou a apostar em Pedro de Morais Neto como secretário para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Carla Maria Leitão Ribeiro de Sousa passa a ser a responsável para a Administração e Finanças, enquanto Virgílio de Fontes Pereira se mantém como presidente do Grupo Parlamentar do MPLA.

Maria Antonieta Baptista é a nova coordenadora da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central do secretariado do BP, em que têm assento a secretária-geral da organização feminina do MPLA – OMA -, Joana Domingos dos Santos Filipe Tomás, e o primeiro secretário nacional do braço juvenil do partido, Crispiniano Vivaldino Evaristo dos Santos.

Conselho de Honra

Na sessão, o Bureau Político aprovou também o regulamento e a composição do Conselho de Honra do MPLA, do qual se destaca, entre os 28 antigos dirigentes, o anterior Presidente da República e do partido, José Eduardo dos Santos.

Fazem ainda parte do Conselho Roberto António Francisco Victor de Almeida, Julião Mateus Paulo “Dino Matross”, Francisco Magalhães Paiva “Nvunda” e Amadeu Timóteo Malheiro Amorim.

Santana André Pitra “Petroff”, José Diogo Ventura, Luzia Pereira de Sousa Inglês Van-Dúnem “Inga”, Maria da Conceição Roque Caposso, Maria Rufina Ramos da Cruz e Irene Judith de Sousa Webba da Silva são outros dos integrantes.

A lista inclui ainda Teresa de Jesus Cohen dos Santos, Rodeth Teresa Makina Gil “Rodeth Gil”, João Luís Neto “Xietu”, António Fuamini da Costa Fernandes, António Paulo Cassoma, António dos Santos França “Ndalu” e Hermínio Joaquim Escórcio.

Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, Maria Eugénia da Silva Neto, José Domingos Francisco Tuta “Ouro de Angola”, Albina Faria de Assis Pereira Africano e Ndombele Mbala Bernardo constam também do grupo de conselheiros.

Fazem ainda parte Benigno Vieira Lopes “Ingo”, Engrácia Francisco Cabenha (Rainha do 4 de Fevereiro), Ismael Gaspar Martins, Brito Sozinho e Manuel Alexandre Rodrigues “Kito”.

O Bureau Político reiterou o seu incondicional apoio ao Executivo, liderado por João Lourenço, tendo realçado a perspectiva social do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2022.

Enalteceu o OGE, por eleger o reforço ao combate e à pobreza, a promoção da inclusão social e o investimento no capital humano, sobretudo nos sectores da educação, saúde e protecção social, como pilares do desenvolvimento integral do país.

Membros do BP prometem empenho

A nova membro do BP, Emília Canjimba, considerou desafiador o momento, tendo em vista a representação condigna da província do Bié, circulo pelo qual foi eleita.

Disse considerar conjunturais muitos problemas, mas promete empenho para que o Bié e o país, em geral, continuem na rota do desenvolvimento.

Celeste Adolfo, também do Bié, pensa no contributo a dar a bem do MPLA e do país, enquanto Maria Cavango, do Uíge, quer ver resolvido o problema dos acessos, essenciais para o desenvolvimento económico do país.

Por seu turno, Maria Chipalavela, da Huíla, reconhece o aumento das sua responsabilidades na apresentação dos problemas e na promoção da construção da cultura de equipa.

Ruth Mendes, que entrou no BP pelo circulo nacional, considera maiores o desafios num ano que antecede as eleições gerais, considerando essencial a contínua melhoria da qualidade de vida das populações. Disse ter sugerido medidas para reduzir o desemprego.