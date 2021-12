Abreu Capitão é o novo presidente do PDP-ANA

Abreu Capitão Bernardo é desde ontem o novo presidente do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), eleito no II Congresso Ordinário, realizado sábado e domingo, em Luanda.

No seu primeiro discurso como presidente do partido fundado, em 1991, por Mfulumpinga Nlandu Víctor, Abreu Capitão prometeu trabalhar com todos os membros para acabar com as intrigas internas.

O objectivo é tornar o PDP-ANA forte e capaz de colocar a CASA-CE com mais deputados na Assembleia Nacional, como resultado das próximas eleições.

“A partir de hoje, o PDP-ANA é um só. Todos nós vamos trabalhar para congregar os colegas que perderam. Vamos juntar a juventude e a organização feminina, para fazermos do partido uma grande força, no sentido de que o próximo pleito eleitoral a CASA-CE ganhe cada vez mais deputados”, afirmou.

Abreu Capitão Bernardo obteve 138 votos, correspondentes a 67, 31 por cento, num pleito eleitoral disputado por sete candidatos.

Por sua vez, Simão Makazu, presidente cessante, admitiu impugnar o congresso, por considerar ter havido fraude de Abreu Capitão Bernardo. Disse que o Comité Central havia determinado um quórum de 250 votantes, mas cumpriram este dever 203 congressistas, deixando de fora 43 delegados.