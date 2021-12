Vergonha colectiva – Domingos Bento

Há já algum tempo que decidi, por mim mesmo, não abordar questões políticas, por enquanto, aqui no meu mural.

Mas quebrei, por um instante, o meu “protocolo” para dizer o seguinte:

Não devíamos achar piada e fazer gracinhas com a situação que envolve o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e a ENDE.

Essa nossa postura, cada vez mais acirrada, em promover insultos, a apoiar a desonra e a gostar quando os outros são vaiados, só nos divide.

Estamos num momento político muito tenso, é verdade. Cada um defende a sua cor partidária, é verdade. Mas não podemos apoiar causas cujo propósito único é a desonra às nossas figuras. José Eduardo dos Santos, com todos os pecados e qualidades, é nosso patrimônio, é nossa pessoa, é mais velho e merece respeito na abordagem, no tratamento e um olhar diferenciado.

Assim como Eduardo dos Santos, também perfilam na lista Isaías Samakuva, Agostinho Neto, Akwá, Jonas Savimbi, Holden Roberto, Nfulupinga Landu Victor, Bonga, Waldmar Bastos, Tenta Landu, Man-Rê, Lourdes Van-Dunem, Ernesto Mulato e outras figuras. Essas “pessoas”, que, actualmente, já nem estão na disputa política, outras já nem estão vivas, ultrapassam a dimensão partidária que outrora defenderam. São gente da nossa gente, filhos da nossa terra e reserva moral de tudo que somos.

Essa coisa de destilar ódio, atacar, bater e inflamar polémicas em volta das pessoas que ontem, com todos os defeitos e qualidades, lutaram para que chegássemos aqui, só nos borra. Portugal não faz isso com as suas figuras, jamais. É só olharmos o modo como estão a gerir a situação da “queda do parlamento” ou a forma como tratam Cavaco Silva, Ronaldo e outras figuras. Estados Unidos não fazem isso com as suas figuras, aonde encontramos essa capacidade de vaiar assim as nossas pessoas?

Parece que dá prazer, para muitos, humilhar o ex-presidente. Eu também não gostei da governação dele. Mas ele já está no descanso. Insulta-lo não fará de nós o melhor país, pelo contrário, nos fragiliza.

É lamentável a abordagem que chegámos. Ao ponto de insultar-mos um ex-presidente por, supostamente, não ter pago a energia eléctrica. É a nossa vergonha colectiva. Ele não merece isso. Me desculpem, mas Eduardo dos Santos não precisa ser tão humilhado assim por nós.

Lamentável.

Boa noite. Vou continuar no meu muro.

Domingos Bento | In Facebook