O lugar de Zedu – Nelson Francisco Sul

Alguém perguntou se eu tinha saudades de José Eduardo dos Santos. A resposta é não! Acho que nenhum angolano, em perfeito juízo, teria saudade da governação do ex-Presidente. Porém, apesar dos erros cometidos, Eduardo dos Santos foi decisivo em vários momentos em que o MPLA defendia a pior fórmula.

1) JES nunca aplicou e aboliu a pena de morte -a Assembleia do Povo -equivalente a MPLA – defendia o inverso;

2) JES mandou soltar todos os presos políticos e de consciência do 27 de Maio -o MPLA defendia o inverso;

3) JES deu três hipóteses para acabar com a guerra -o MPLA defendia o fim da guerra pela guerra;

4) Após a morte de Savimbi, JES impôs o cessar-fogo imediato -MPLA defendia a decapitação da liderança da UNITA;

5) JES “bateu-se” pela despartidarização das Forças Armadas, permitindo que antigos estrategas de guerra da UNITA ascendessem à hierarquia dos órgãos castrenses – o MPLA opunha-se, para não dizer, opõem-se até hoje;

6) Mesmo quando João Lourenço mandou aquelas «bocas», que lhe custara o cargo de secretário-geral, José Eduardo dos Santos manteve-o no Bureau Político e na hierarquia do Parlamento -em circunstância idêntica, o Presidente Lourenço não fez o mesmo com Boavida Neto -afastou-lhe de secretário-geral e do Bureau Político. São esses feitos que devem ser reconhecidos a Eduardo dos Santos.

Infelizmente, em 2007, o homem começou a desviar-se, quando, manda prender o general Fernando Garcia Miala e companhia… A razão: o dinheiro do petróleo e o empréstimo chinês subiram-lhe à cabeça. O poder, quando exercido durante períodos longos e sem contrapesos, causa alterações cerebrais.

Nelson Francisco Sul | In Facebook