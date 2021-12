Liga dos campeões: Sporting – Manchester City e Benfica – Ajax nos oitavos de final

Está fechado o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, finalmente! O Sporting CP vai defrontar o Manchester City e o Benfica joga contra o Ajax, de Amesterdão, que venceu o grupo do campeão português.

A UEFA repetiu o sorteio realizado algumas horas antes devido a um alegado “erro técnico” depois de leões terem calhado à Juventus e as “águias” ao Real Madrid. A repetição foi madrasta para o Sporting, mas não melhorou muito as perspetivas da equipa de Jorge Jesus.

Os “leões” reencontram uma equipa de boa memória em Alvalade, onde os “citizens” caíram eliminados nos oitavos de final da Liga Europa de 2011/12, era Sá Pinto o treinador do Sporting. O City, na altura com Roberto Mancini, viria a ser campeão inglês nessa época.

Agora, o City, com Pep Guardiola no banco, são de novo campeões ingleses e os atuais líderes da “Premier League”, com um trio de portugueses ex-Benfica em destaque: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

As “águias” reencontram o campeão holandês pela oitava vez e três anos depois de terem sido derrotados na fase de grupos da “Champions” em 2018/19. Na altura, com Rui Vitória como treinador do emblema da Luz, onde o Benfica conseguiu um empate a um golo depois de ter perdido (1-0) em Amesterdão.

Agora, pela frente, o Benfica vai ter uma das equipas em melhor forma na Europa, que fechou a fase de grupos só com vitórias, incluindo uma goleada (1-5) em Alvalade.

O Atlético de Madrid vai defrontar o Manchester United, acabando por ter sorte com a repetição do sorteio devido a um problema exatamente com a bola que tinha o nome da equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O Bayern de Munique vai jogar diante do RB Salzburgo, da Áustria. O Inter de Milão protagoniza um dos grandes duelos dos “oitavos” diante do Liverpool.

A “armada” lusitana do campeão francês Lille (José Fonte, Renato Sanches e Tiago Djaló) vai ter pela frente o campeão europeu Chelsea.

A Juventus “trocou” o Sporting pelo Villarreal, de Espanha, mas o duelo cabeça de cartaz vai ser o Real Madrid – Paris Saint Germain.

Os jogos da primeira mão estão previstos decorrer entre os dias 15 e 23 de Fevereiro. A segunda mão está marcada para decorrer entre 8 e 16 de Março.