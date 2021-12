Futebol: Lionel Messi defronta Cristiano Ronaldo nos oitavos da Champions

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreu em Nyon, na Suíça. O encontro mais apetecível acaba por ser o duelo entre o Paris Saint-Germain de Lionel Messi e o Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Já são conhecidos os jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Paris Saint-Germain, que terminou no segundo lugar no Grupo A com 11 pontos, vai defrontar o Manchester United, que acabou na liderança no Grupo F também com 11 pontos.

Este encontro será sobretudo um reencontro entre o internacional argentino, Lionel Messi, que trocou durante o Verão o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, e o capitão da Selecção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, que trocou durante o Verão a Juventus pelo Manchester United.

De notar que após seis jogos na fase de grupos, Cristiano Ronaldo apontou seis golos, enquanto Lionel Messi marcou cinco golos.

Sorteio complicado para Lille, Sporting CP e SL Benfica

No que diz respeito aos outros clubes franceses e portugueses: o Lille vai medir forças com o Chelsea, o Sporting CP vai defrontar a Juventus e o Benfica vai jogar frente ao Real Madrid.

Os franceses do Lille terminaram no primeiro lugar no Grupo G, enquanto os ingleses do Chelsea, detentor do título, ficaram na segunda posição no Grupo H com 13 pontos.

Quanto aos portugueses do Sporting CP acabaram no segundo posto no Grupo C com 9 pontos, enquanto os italianos da Juventus terminaram na primeira posição no Grupo H com 15 pontos.

Por fim os portugueses do SL Benfica ficaram no segundo lugar no Grupo E com 8 pontos, enquanto os espanhóis do Real Madrid acabaram no primeiro posto no Grupo D com 15 pontos.

A primeira mão disputa-se a 15,16, 22 ou 23 de Fevereiro de 2022.

Sorteio completo:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atlético Madrid-Bayern Munique

RB Salzburgo-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

PSG-Manchester United