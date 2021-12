Fórmula 1: Max Verstappen sagrou-se Campeão do Mundo

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, sagrou-se Campeão do mundo de Fórmula 1. Num final de corrida louco, em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, o holandês ultrapassou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, na última volta e venceu o último Grande Prémio da temporada.

Os dois pilotos chegaram aos Emirados Árabes Unidos com o mesmo número de pontos. A corrida prometia ser intensa.

A luta começou nos primeiros metros. Lewis Hamilton arrancou melhor e assumiu a liderança à frente de Max Verstappen.

O holandês decidiu rapidamente mudar de pneus, após 14 voltas, com a esperança de passar à frente do piloto britânico, no entanto Lewis Hamilton decidiu também fazer essa troca na volta seguinte, o que não permitiu ao piloto da Red Bull recuperar muito tempo em relação àquele da Mercedes.

Nova paragem para Max Verstappen à 38ª volta durante uma safety car virtual, uma redução da velocidade após um acidente.

Com 16 segundos de atraso, o holandês tentou recuperar o tempo perdido, mas não conseguiu até à volta 53, quando o canadiano Nicholas Latifi teve um acidente e a safety car entrou na pista. A safety car é um carro que impõe um ritmo mais lento e que permite que todos os carros estejam juntos, apagando as diferenças que havia durante a corrida.



Nesse momento, Max Verstappen decidiu trocar pela terceira vez os pneus, enquanto Lewis Hamilton não queria arriscar e perder o primeiro lugar.

No entanto, os comissários decidiram retirar a safety car antes da última volta, com os dois pilotos juntos na frente. Max Verstappen tinha pneus novos, ao contrário de Lewis Hamilton, que tinha pneus desgastados.

Na última volta, na volta 58, o holandês ultrapassou o britânico rapidamente e acabou por conquistar o Grande Prémio e o título mundial.

Na classificação do Mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou no primeiro lugar com 395,5 pontos. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que tinha os mesmos pontos que o piloto holandês antes da última prova, acabou na segunda posição com 387,5 pontos, a apenas 8 pontos do novo campeão do mundo.

Recorde-se que Lewis Hamilton conquistou já sete vezes o título mundial, enquanto Max Verstappen sagrou-se Campeão do mundo pela primeira vez com 24 anos.

De notar que no Grande Prémio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o vencedor foi Max Verstappen, à frente de Lewis Hamilton e do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

No que diz respeito aos construtores, a Mercedes sagrou-se Campeã do Mundo com 613,5 pontos, à frente da Red Bull com 585,5 pontos.

De referir que, após o Grande Prémio, a FIA, organismo que gere o campeonato do mundo de Fórmula 1, recusou os dois protestos apresentados pela Mercedes no final do Grande Prémio de Abu Dhabi, confirmando os resultados da corrida e o primeiro título mundial de Max Verstappen.