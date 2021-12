Após falha no ConecteSUS, governo Bolsonaro adia adoção de quarentena para não vacinados

Medida de instituir quarentena de 5 dias para não vacinados será adiada

Antes, quarentena passaria a ser obrigatória para não vacinados dia 11 e, agora, será a partir do dia 18

ConecteSUS está fora do ar e não está emitindo certificados de vacinação

Com a falha no aplicativo ConecteSUS, que registra os dados de vacinação da população brasileira, o governo federal vai adiar por sete dias a exigência da quarentena de 5 dias para vacinados. Antes, a medida passaria a valer a partir o dia 11 e, agora, entrará em vigor dia 18 de dezembro.

O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. “Estive na Casa Civil e vamos postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial os itens que falam sobre a apresentação do certificado de vacinação ou, em caso contrário, cumprimento da quarentena”, afirmou.

“Por precaução, vamos publicar uma portaria hoje postergando por 7 dias o início da vigência das regras postas. Iniciariam amanhã e passarão a viger no próximo sábado.” A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas será em breve.

A medida prevê que pessoas não vacinadas que chegarem ao Brasil fiquei 5 dias em quarentena. Elas podem passar por um exame RT-PCR e, com o resultado negativo, estão livres para transitar pelo país.

Em Belo Horizonte, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia adiantado essa possibilidade. “Parte inferior do formulário

Por conta da questão dos que têm vacina, eles precisam comprovar a vacinação para não ficar em quarentena, então é possível que se postergue a exigência desta portaria que foi editada pelo Ministério da Saúde. Vê como faz mal, né, uma atitude criminosa dessa“, afirmou.

Entenda a falha no ConecteSUS

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (10) que as emissões do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital estão indisponíveis no momento. Os documentos são obtidos por meio da plataforma ConecteSUS, que sofreu um ataque hacker nesta madrugada.

A pasta não sabe quando o certificado e a carteira de vacinação poderão voltar a serem disponibilizados. Por meio de nota, o Ministério disse que “o Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o reestabelecimento das plataformas”.

Na mensagem postada nos sites do Ministério da Saúde, os hackers afirmam que os dados foram copiados e excluídos. A pasta informou que foram comprometidos temporariamente alguns sistemas, além do ConecteSUS, como o e-SUS Notifica e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).

Hackers foram identificados

A Polícia Federal afirmou que os hackers que invadiram os sistemas do Ministério da Saúde não tiveram acesso a dados importantes e que já foram identificados. As informações são da CNN.

Ainda de acordo com o canal, a PF conseguiu bloquear a conta que invadiu os portais e plataformas. Com isso, não houve criptografia nem sequestro de dados e boa parte do sistema já foi restabelecida.