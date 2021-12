Caso IURD: Julgamento é hoje retomado com continuação do interrogatório ao bispo

O julgamento do caso Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola IURD retomou esta quinta-feira, 09, com a continuação do interrogatório do ex-líder espiritual da Igreja Honorilton Goncalves, que começou a ser ouvido pelo Tribunal Provincial de Luanda no mês passado.

O ex-líder espiritual da IURD em Angola negou até agora todas as acusações que pesam sobre si e a igreja, salientando ao tribunal que durante o seu mandato não houve qualquer registo de procedimento cirúrgico (vasectomia) por parte de algum pastor.

Honorilton Gonçalves assegurou que orientou os pastores a apenas receber ofertas em dinheiro e não bens materiais e que os pastores não tinham qualquer influência na decisão das ofertas por parte dos fiéis.

No banco dos réus estão sentados, para além de Honorilton Gonçalves, os pastores Miguel Ferraz, Belo Kifua e Fernando Henriques Teixeira, todos acusados dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla por defraudação.

A 25 de Novembro, Honorilton Gonçalves disse que a missão do bispo responsável é somente “cuidar das ovelhas no seio da igreja”.

O ex-líder espiritual da Igreja da IURD em Angola disse ao tribunal que mantinha contacto com o bispo máximo da igreja, Edir Macedo, e que este nunca o orientou a coagir qualquer fiel nem a extorquir ninguém, como vem sendo acusado de fazer.

O Ministério Público (MP) assegura que os arguidos “fazem parte de uma organização criminosa de cariz internacional, que se dedica fundamentalmente à arrecadação fraudulenta dos dinheiros dos fiéis da igreja em sua benesse e retirada clandestina para a República federativa do Brasil”.

Honorilton Gonçalves salientou que “a IURD não é e nunca foi uma organização criminosa como agora pretendem fazer crer”.

Quanto às queixas de extorsões aos fiéis, o arguido refutou tais acusações e diz que nenhum fiel é coagido a fazer doações à IURD e que todos os donativos são feitos de forma voluntária.