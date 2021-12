COVID-19: OMS prudente, mas serena quanto à variante Ómicron

A variante Omicron foi identificada em 57 países, afirmou hoje a OMS, a Organização mundial da saúde que alega também que a priori as actuais vacinas permitiriam proteger das formas severas da Covid-19.

A OMS afirma que o número de internamentos com Covid deve continuar a subir na sequência do alastramento da variante Ómicron, nomeadamente na África Austral, uma variante já identificada em 57 países.

A organização sedeada em Genebra afirma que os casos graves da doença com esta variante seriam equivalentes ou mesmo inferiores aos da variante Delta que, entretanto, se tornou maioritária em grande número de países.

A OMS afirma não haver razões para se duvidar da eficácia das vacinas actuais contra todas as variantes de SARS-CoV-2.

A organização alega que em vários casos na África austral os sintomas dos pacientes com Ómicron seriam mais ligeiros do que os com outras variantes.

No entanto a OMS apela à prudência tanto mais que esta variante possui um número mais elevado de mutações.

O aparecimento oficial da Ómicron a 24 de Novembro na África do Sul tinha provocado uma onda de pânico, nomeadamente na Europa, a braços com uma quinta vaga da pandemia.