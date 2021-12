SIC detém supostos traficantes de diamantes no Uíge

Três cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre 38 e 50 anos, acusados do crime de tráfico ilícito de diamantes, foram detidos e apresentados esta terça-feira, na cidade do Uíge, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Os supostos criminosos foram flagrados, quando tentavam comercializar três pedras de diamantes (supostamente falsas) no valor de USD 14 milhões cada, mediante uma denúncia anónima.

Durante a apresentação dos supostos criminosos, o porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando, explicou que os detidos fazem parte de uma rede de criminosos que se dedicam igualmente à prática de burla nas redes sociais.

Durante a operação de prevenção, corte e combate à criminalidade, realizada desde o dia 29 de Novembro do ano em curso, foram detidos igualmente 21 cidadãos acusados dos crimes de roubo, furto, consumo e tráfico de liamba e abuso sexual.

Em função das ocorrências, Zacarias Fernando explicou que os implicados serão encaminhados ao Ministério Público.