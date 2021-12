Namibe: Joint venture da Sonangol e da Eni assinam contrato para projecto fotovoltaico em Caraculo

A Solenova, uma joint venture da Eni e da Sonangol criada para o desenvolvimento de projectos de energias renováveis, assinou o contrato de engenharia, aprovisionamento e construção para a primeira fase do projecto fotovoltaico de Caraculo, na província do Namibe.

A central terá uma capacidade total de 50 MWp (megawatts-pico) e será construída por fases, sendo a primeira de 25 MWp, estando o seu arranque previsto para o quarto trimestre de 2022.

A central fotovoltaica de Caraculo, diz o comunicado divulgado pela Eni, será uma importante fonte de energia eléctrica na província do Namibe, a partir de um recurso renovável, e permitirá a redução do consumo de gasóleo para a produção de electricidade, reduzindo assim a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) e contribuindo para a transição energética de Angola.

Para além do impacto positivo no ambiente, o projecto contribuirá também para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas áreas circundantes, que beneficiarão de intervenções sociais, incluindo nas vertentes de acesso à energia, acesso à água, saúde e educação, lê-se no comunicado.