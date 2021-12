Empreendedorismo Rural, Oportunidade de negócios para Jovens

O Empreendedorismo rural é a capacidade de identificar problemas e oportunidades ligados ao sector rural e transformá-los em soluções benéficas para a sociedade em geral, sendo conhecido também como agronegócio.

O empreendedor rural pode oferecer serviços, vender produtos, prestar consultoria, criar aplicativos ou software de auxílio à lavoura etc.



Por outro lado, os sectores que oferecem grandes oportunidades no mercado são o de indústrias; do comércio ou prestação de serviços; das actividades de pesca; da apicultura; da aquicultura; da avicultura; da cunicultura; da produção agrícola, animal ou extractiva vegetal, do turismo rural, etc.

Por isso, a capacitação e programas de incentivo, aliados à experiência familiar, criam cenário favorável a empreendedorismo na na zona rural.



Precisam-se de politicas públicas especificas e bem direccionadas que satisfazem estas necessidades dos territórios rurais.

Isso além de contribuir ao crescimento do Produto Interno Bruto, contribuirá também ao êxodo urbano juvenil e a criação de milhares de empregos em meios rurais.

Geraldo Basilua

Agrónomo, Pedagogo e Especialista em Desenvolvimento Rural e Formador EMPRETEC credenciado pelas Nações Unidas