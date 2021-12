Turismo sexual e carros importados: Saiba como funcionava esquema de superfaturamento na impressão de provas do Enem

Segundo PF, empresa pagou turismo sexual para servidor envolvido em fraude envolvendo contratos milionários do Enem

Esquema de corrupção no Inep superfaturava contratos da impressão de provas do Enem

Além das viagens de turismo sexual, outra funcionária comprou carros importados, como Ferrari e Porsche

A Polícia Federal apurou que uma empresa especializada em segurança digital cooptou um servidor do Instituto Nacional de Estudos Educacionais (Inep) por meio de viagens direcionadas ao turismo sexual. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Segundo os investigadores, o objetivo era fazer com que o funcionário auxiliasse no esquema de corrupção envolvendo contratos milionários de gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O esquema, com suspeita de superfaturamento de R$ 130 milhões em contratos envolvendo as provas do Enem, teria acontecido entre 2010 e 2019.

Funcionários do órgão são investigados por favorecer determinadas empresas e por enriquecimento ilícito.

De acordo com informações reveladas pelo Metrópoles, o servidor Gerson Leão Passos foi alvo da operação deflagrada pela PF na manhã desta terça-feira (7).

Passos atuou como fiscal dos contratos fraudados. Ele recebe salário bruto de R$ 7.235,57 e não exerce função de chefia.

A investigação aponta que Gerson Passos teria atuado com a empresa Valid para garantir que ela passaria por todas as etapas necessárias no processo de seleções pública.

Outra suspeita é Eunice de Oliveira Ferreira dos Santos. Ela ocupava, em 2018, o cargo de diretora de Gestão e Planejamento do Instituto. O filho de Eunice chegou a comprar dois carros importados, uma Ferrari e uma Porsche Cayenne. Atualmente, ele mora em São Paulo e tinha uma Mercedes, que foi apreendida pela PF.

A funcionária do Inep é concursada como agente administrativo e está cedida ao Governo do Distrito Federal desde junho de 2020. Ela recebe salário bruto de R$ 7.023,46.