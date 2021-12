Eleições Gerais 2022: CNE aprova etapas para escrutínio de 2022

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) apreciou e aprovou, esta segunda-feira, em sessão plenária extraordinária, o fluxograma (etapas) do escrutínio e apuramento das eleições gerais previstas para 2022.

A informação foi prestada pelo porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, tendo explicado que esta é uma ferramenta de trabalho com vista a facilitar o escrutínio do pleito.

O fluxograma clarifica o fim da votação, o encerramento da contagem de votos nas assembleias e o processo de elaboração das actas, desde a mesa de voto até as actas sínteses, que servirão de base para o apuramento final.

Lucas Quilunda referiu que, no quadro da preparação das eleições gerais, o plenário aprovou também o cronograma das acções institucionais do processo eleitoral, que estabelece as tarefas conducentes ao pleito eleitoral até a proclamação dos resultados finais.

Este cronograma contempla a constituição de comissões de trabalho encarregues de conduzir todo o processo para aquisição de material tecnológico e logístico.

Neste âmbito, as comissões devem trabalhar com urgência no sentido da busca de soluções tecnológicas para as eleições, bem como a realização de concursos públicos para a contratação de empresas encarregues da transportação da logística directa e inversa.

Angola tem prevista a realização de eleições gerais em 2022, após ter levado a cabo pleitos em 1992, 2008, 2012 e 2017.