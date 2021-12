Congresso da UNITA: Os desafios do futuro a menos de um ano das eleições

Analistas políticos em Luanda fizeram várias leituras e possíveis consequências do décimo XIII Congresso da UNITA, que terminou no último sábado, 4, em Luanda.

O evento confirmou o regresso de Adalberto Costa Júnior à liderança do maior partido na oposição e reside agora, no futuro, a expectativa da sociedade política, sobre qual será a posição do Tribunal Constitucional em relação à validação deste acto.

O congresso foi precedido de um ambiente de alguma agitação e muita

especulação, com a suspensão de alguns membros da Comissão Política, acusados de violarem os estatutos do partido ao terem solicitado uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional para anular o conclave.

Os militantes visados queixaram-se de serem alvos de ameaças, calúnias, difamação e assédio públicos com relação às posições políticas por si tomadas em defesa da Constituição, da legalidade e dos estatutos da UNITA.

No discurso de abertura o presidente cessante apelou à união e pediu aos congressistas para não abrirem fissuras nas linhas de defesa do “Galo Negro” de forma a não afectar a coesão do partido.

Isaías Samakuva disse que este congresso deve servir para controlar os ânimos e as emoções para não se perder tudo o que se conquistou.