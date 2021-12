O avançado internacional angolano “Ary Papel” está em grande no campeonato principal da Líbia, ao voltar a marcar no empate em casa da sua equipa Al-Akhdar SC [1-1] diante do Al Hilal.

A sua equipa entrou em campo a perder na primeira parte (0-1), no segundo tempo da jogo “Ary Papel” apontou o golo que salvou a sua equipa de uma derrota na Premier League Líbia Futebol.

O avançado formado no 1° D’ Agosto Ary Papel apontou o seu 4 golo em 3 jogos realizado ao serviço do Al-Akhdar Sc.