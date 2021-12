Angola reafirma empenho na pacificação dos Grandes Lagos

Angola reafirmou o seu empenho na busca de soluções pacíficas e construtivas para os desafios que se colocam para a paz e a resolução dos conflitos nos países membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

O empenho de Angola foi reafirmado na noite de sexta-feira, em Luanda, pelo responsável da Direcção África, Médio Oriente e Organizações Regionais, Miguel Bembe.

No encerramento da reunião dos Coordenadores Nacionais da CIRGL, Miguel Bembe disse que o Estado angolano aposta na implementação do pacto e dos protocolos regionais, tendo em vista uma maior democracia e segurança regional.

Na sua qualidade de presidente em exercício dos Coordenadores Nacionais dessa organização sub-regional, o angolano Miguel Bembe incentivou os Estados-membros a promoverem uma organização político-administrativa eficaz e democrática.

Sublinhou a necessidade de a organização político-administrativa nos países da CIRGL assegurar a prestação dos serviços básicos aos seus cidadãos e alargar a autoridade de Estado em toda extensão dos respectivos territórios.

Para Miguel Bembe é fundamental reconstruir a economia sub-regional, para que as populações possam tirar proveito das suas riquezas, das múltiplas oportunidades de um mercado regional mais integrado e de melhor acesso aos mercados internacionais.

Durante dois dias de trabalho e troca de experiências, os Coordenadores Nacionais da CIRGL analisaram, entre outros aspectos, o nível de implementação do Pacto de Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento na região e o funcionamento do Secretariado da organização.

São membros da CIRGL, além de Angola, Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Rwanda, Uganda, Zâmbia, Quénia e República do Congo.