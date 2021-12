Ronaldo assume: «Todo o meu dinheiro está no Valladolid»

O brasileiro Ronaldo é desde 2018 o dono do Valladolid e, sabe-se agora, o investimento foi bastante forte. De acordo com o próprio antigo jogador, no clube espanhol está todo o dinheiro que o Fenómeno tinha nas suas poupanças, pelo que um outro investimento, num outro clube conforme o próprio confessou recentemente, está fora de questão.

“Olhei muito para o Championship, mas era tudo caro para caramba! Depois passei a procurar por Portugal e por Espanha, onde os preços eram mais acessíveis, mas nada me agradava. Depois, durante o Mundial’2018, recebo uma chamada do meu advogado a falar no Valladollid. Comprei o clube por 30 milhões de euros, mas com 25 milhões de dívidas e apenas dois jogadores, pois os restantes eram todos emprestados. Não tinha património nenhum. O meu dinheiro está todo no Valladolid”, declarou no ‘Flow Podcast’ o brasileiro, que recordou o caricato processo de aquisição do clube espanhol: “O Valladolid estava na Segunda Divisão, mas durante o Mundial’2018 o clube joga o playoff e consegue subir. Comprei um clube de Segunda e recebi um de Primeira. Foi muito top. Mas aumentou muito o meu desafio.”

Ronaldo lembrou ainda que também tentou adquirir um clube na Major League Soccer, mas a questão financeira travou o seu sonho. “Tive uma reunião com o presidente da MLS e ele disse-me ‘Podes ganhar tudo o que quiseres, mas se não tens 70 milhões para comprar a franquia, não vais a lado nenhum’. Isso fez-me logo renunciar o projeto”, assumiu.