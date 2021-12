CAN de futebol adaptado: Angola conquista terceiro bronze

A selecção nacional de futebol para amputados obteve neste sábado a terceira posição no Campeonato Africano após vencer a Tanzânia, por 4-0, elevando para três o número de medalhas de bronze conquistadas.

Angola já ocupou a última posição do pódio nas edições da Libéria´2009 e do Ghana´2011.

A contar para as classificativas do terceiro e quarto lugares, o jogo foi totalmente dominado pelos angolanos perante a um anfitrião sem capacidade de resposta.

Os golos foram apontados por Sabino, duas vezes, Hilário e Chiquete, uma vez cada.

O combinado nacional, que chegou ao país às 13 horas desta segunda-feira, já foi vice-campeão do Campeonato Africano no Quénia em 2013 e campeão no campeonato que se realizou em Benguela em 2019.

O Campeonato Africano para amputados deste ano foi ganha pelo Ghana, após vitória sobre a Libéria, por 3-2.