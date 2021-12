Akwá volta a marcar pelo Nacional de Benguela 28 anos depois

O eterno goleador dos Palancas Negras Fabrice Maieco “Akwá”, protagonizou este sábado (4) um momento emocionante de bom futebol no Estádio São Felipe, em Benguela.

Naquele que foi o seu jogo de despedida ao serviço do Nacional de Benguela, clube que o viu dar o salto ao estrelato, Akwá integrou a convocatória da equipa centenária no dérbi diante do 1° de Maio de Benguela, para à jornada-11 do campeonato provincial.

Lançado a titular no encontro, Akwá levantou o Estádio São Felipe, com o golo apontado aos 61′ minutos, garantindo a vitória do Clube Nacional de Benguela no encontro.

Akwá, fez os 90′ minutos de jogo e foi eleito o melhor jogador em campo, mostrando estar com uma forma física impressionante, deixando o público benguelense ao delírio que viajaram aos momentos de glórias.

Assistiu-se uma grande festa de futebol no Estádio São Felipe, com adeptos vindos de várias partes do país que quiseram testemunhar esta grande homenagem do Clube Nacional de Benguela ao tributo de uma Lenda do futebol angolano e africano.