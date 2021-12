São Tomé e Príncipe prepara-se para enfrentar nova variante de Covid

São Tomé e Príncipe está-se a prevenir para o eventual combate à presença da nova variante da COVID-19. O país vai entrar em estado de contingência a partir de 10 de Dezembro, período que decorrerá até 10 de Janeiro de 2022.

O governo são-tomense já começou a tomar medidas para evitar a circulação no país da variante Ómicron.

As medidas centram-se no maior controlo das entradas nos aeroportos e portos do país, segundo o Primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

“Algumas restrições vão manter-se. Possivelmente pode-se agravar para o estado de contingência”, afirmou o chefe do governo de São Tomé e Príncipe.

Um comité técnico deverá submeter brevemente ao governo, um relatório para que se possa adoptar novas medidas de combate, refere o Chefe do executivo são-tomense.

“Em função das indicações técnicas politicamente acataremos e obviamente vamos adoptar novas medidas, porque acima de tudo está a vida de cada são-tomense.”

O ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Edgar Neves, preconizou a obrigatoriedade da vacinação, de forma a lutar contra o contágio pela Ómicron, nova variante de Covid-19. Neves pronunciou-se a favor da medida, após uma reunião do Comité de Concertação de Luta contra a Covid são-tomense, no dia 2 de Dezembro de 2021.