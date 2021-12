Empresário franco-libanês não será ouvido em caso de dívida oculta moçambicana

Em Moçambique o empresário libanês, Jean Boustani já não será ouvido no julgamento do caso das Dívidas Ocultas que decorre em Maputo. A decisão foi tomada por um dos juízes que participa nos interrogatórios do processo referente ao escândalo que lesou o país da África austral em vários mil milhões de dólares.

A decisão foi anunciada pelo juiz da Causa, Efigénio Baptista.

Foi em sede do julgamento que o juiz da sexta secção do tribunal judicial da cidade de Maputo tornou pública a decisão.

O empresário franco-libanês, Jean Boustani, acusado de ser o mentor das dívidas que lesaram o Estado moçambicano em 2.2 mil milhões de dólares, devia ser ouvido na sexta-feira, 3 de Dezembro de 2021 por videoconferência.

“E porque Jean Boustani segundo informação do Ministério Público é arguido num dos processos a correr na PGR, e sendo arguido ele não pode ser ouvido também neste processo como declarante para ser interrogado sobre os mesmos factos e, por isso, o Tribunal revogou o despacho de audição do senhor Jean Boustani como Declarante e não voltará a ser ouvido neste processo como declarante justamente por isso.”

A decisão, anunciada pelo juiz da causa Efigénio Baptista, não foi bem recebida pela maioria dos advogados que consideram ser importante a audição de Jean Boustani, peça chave em todo o processo, e que ajudaria a aclarar algumas zonas de penumbra.

O empresário franco-libanês era parte dos cerca de 70 declarantes arrolados no processo do maior escândalo de corrupção e que conta ainda com 19 réus.