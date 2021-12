Nagrelha, Jessica Pitbull e El Dio, os ‘favoritos’ dos angolanos no “Luta Pela Fama edição famosos”

Após a eliminação do cantor Da Beleza no “Luta Pela Fama, edição Famosos” que aconteceu neste domingo (28) de Novembro, ficou comprovado que os artistas Nagrelha, Jéssica Pitbull e El Dio são os participantes ‘favoritos’ do público angolano e na diáspora.

A sorte foi lançada! Nagrelha, Jessica Pitbull e El Dio, três artistas que dispensam apresentações, são os participantes escolhidos pelo público angolano a permanecerem na casa e disputarem frente à frente pelo prémio mais desejado do “Luta Pela Fama, edição Famosos”.

Os três finalistas, várias vezes se destacaram no programa junto dos seus colegas, desde o encorajamento dos demais concorrentes no sentido de cada um estar consciente do propósito que terá os levado até ao reality, até ao momento que cada um dos integrantes decidiu abrir o coração para falar de qualquer assunto relacionado a vida pessoal ou profissional.

A 4ª edição do “Luta Pela Fama” decorre até 05 de Dezembro do ano em curso, sendo o vencedor anunciado num evento especial de gala. O mesmo receberá um apartamento T3, na província de Luanda.

De salientar que, o Luta Pela Fama Edição Famosos, tem prendido a atenção dos telespectadores desde 5 de Setembro do corrente ano, fazendo com que cada vez mais os angolanos continuem a sintonizar a Banda TV na posição 698 da DStv, para captar toda a acção, diversão e risos na quarta edição do sempre popular reality show, desta vez protagonizado por 16 celebridades locais, entre eles Heavy C; Kelly Silva; Ana Carina; Da Beleza; Weza; Diana Mingas; Carliana Duro; Avelina; Cabo Snoop; Stro Que Brilha; Yuzzi Justina e Suraya Firmino, já eliminados.