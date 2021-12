Grupo eritreu Anseba fica com a gestão do híper e supermercados Kero

Apesar da contestação da concorrente Alimenta Angola, e depois da análise da reclamação por parte da comissão de avaliação, o vencedor do concurso de privatização para a cedência da gestão de nove lojas da rede de supermercados e hipermercados Kero é mesmo o grupo eritreu Anseba.

A exploração e gestão da rede antes detida pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior ‘Kopelipa’ e Leopoldino Fragoso do Nascimento ‘Dino’ foi atribuída à empresa Anseba, que está no mercado nacional há 10 anos, isto apesar do Alimenta Angola “ter exercido o seu direito para contestar a decisão preliminar da Comissão de Avaliação”, escreve o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) em comunicado.

No documento, o IGAPE afirma que a “contestação incidiu sobre uma reavaliação das componentes corporativa e técnica que já tinham sido objecto de avaliação anteriormente e não foram contestadas de forma tempestiva, mas, ainda assim, a comissão de avaliação levou em consideração tais argumentos, o que implicou uma melhoria na respectiva pontuação”.

De acordo com a avaliação feita pela comissão, o resultado no final consagra o concorrente ANSEBA LDA como vencedor, com uma pontuação total de 66,2 pontos.

“O concurso público para a cessão do direito de exploração e gestão da rede de supermercados e hipermercados Kero cumpriu com toda a tramitação administrativa necessária e considera-se em conformidade com o respectivo Programa e com a Lei dos Contratos Públicos”, lê-se no mesmo comunicado.

De referir que o jornal Expansão avançou, a 19 de Novembro, que a decisão da Comissão de Negociação do concurso público foi favorável ao grupo eritreu Anseba, que deixou para trás os franceses do Carrefour, os sul-africanos da Shoprite e os antigos donos do Kero, sendo o processo coordenado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participação do Estado (IGAPE).

No dia 24 de Novembro o Ministério da Indústria e Comércio (MINDCOM) emitiu um comunicado em que garantia que ainda eram desconhecidos os vencedores do concurso de adjudicação de um contrato de cessão e exploração da Rede de Supermercados Kero, sem opção de compra, por um período de dez anos.

O IGAPE vem agora confirmar a notícia avançada pelo jornal Expansão e depois propagada pelo Novo Jornal de que o vencedor do concurso de privatização para a cedência da gestão de nove lojas da rede de supermercados e hipermercados Kero era o grupo eritreu Anseba.