Atacante “Depú” iguala seu maior registo goleador de sempre no Girabola

Vivendo mais uma época extraordinária na sua carreira, o jovem atacante benguelense de 21 anos de idade, tem consolidado cada vez mais o estatuto de um dos talentos promissores atualmente a militar no futebol angolano, com a sua veia goleadora que inferniza as redes das balizas adversárias.

Na presente temporada, Depú balançou as redes em todos os jogos que disputou no Girabola ao serviço do campeão Sagrada Esperança, somando 10 golos em apenas nove encontros disputados, perfazendo uma média de 1,11 golos por jogo.

Com o golo apontado ontem, quarta-feira (01) no triunfo do Sagrada Esperança sobre o Sporting de Cabinda, Depú, igualou o seu maior registo goleador de sempre no Girabola, quando na época passada (2020/21) ao serviço do Recreativo da Caála apontou 10 golos em 20 jogos.

O jovem atacante que recentemente fez a sua estreia ao serviço dos Palancas Negras, é já o 1° jogador do Sagrada Esperança a apontar 10 golos em 9 jogos consecutivos no Girabola.