“O Impacto da digitalização na actividade económica – novos conceitos e novos produtos” em debate

O IV Fórum Telecom Expansão vai realizar-se esta sexta-feira, dia 3 de Dezembro, a partir das 9h00, no Hotel InterContinental Miramar, em Luanda, mantendo o mesmo formato – no espaço estarão apenas os oradores, sendo que todos poderão assistir através da nossa plataforma digital



Para assistirem ao fórum, os leitores devem enviar um email para o endereço conferencias@expansao.co.ao, sendo que receberão um convite, que depois de preenchido deve ser confirmado. No retorno receberão o link para terem acesso através da nossa plataforma, garantindo a qualidade da transmissão e a possibilidade de interagir com os oradores.

Este ano, o tema será “O Impacto da digitalização na actividade económica – Novos conceitos e novos produtos”. O evento, realizado no formato digital por causa das restrições impostas pela pandemia, tem honra abertura do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem.



Seguem-se duas apresentações de empresas de consultoria, sendo a primeira de Pedro Novo, executive director da Ernst & Young, sobre “Os desafios da digitalização em Angola”, e a segunda apresentação é da responsabilidade de Pedro Cruz, partner da KPMG, que vai abordar o tema “Os ganhos económicos com a digitalização da actividade económica”.

A digitalização é um enorme desafio para o país, sendo que para isto acontecer, é necessário uma rede de infraestruturas com cobertura nacional, muitas estão feitas, outras em construção, e ainda há projectos que esperam financiamentos para poderem arrancar. Temas que vão dominar a mesa redonda, que vai ocupar a segunda parte desta conferência do IV Fórum Telecom, promovida pelo Expansão.



Na mesa-redonda, vão estar alguns dos profissionais do sector – Marcus Valdez, director de Operações da Multichoice – DSTV, Helena Faria, directora de Novos Negócios do BAI), Pedro Beirão, director-geral da Appy People, Francisco Pinto Leite director-geral da ITA e um representante da Unitel.

Moderada pelo director do Expansão, João Armando, à semelhança de edições anteriores, a mesa-redonda constituirá um dos pontos centrais do Fórum Telecom, que será encerrado pelo presidente do conselho de administração do Instituto Angolano das Comunicações (Inacom), Pascoal Fernandes.



A taxa de penetração nas telecomunicações é baixa e os preços ainda são altos. Nos últimos anos fez-se um grande investimento em infra-estruturas, a forma como vai ser feita a privatização da Angola Telecom, com o aparecimento, ou não, de um novo operador que seja detentor das infra-estruturas, vai também influenciar o futuro do sector.