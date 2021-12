Congresso da UNITA: Samakuva apela à união e diz que o partido “já não pode falhar”

Arrancou na tarde de hoje, quinta-feira, 02, no complexo Sovismo, em Viana, o XIII Congresso Ordinário da UNITA com o presidente do partido, Isaías Samakuva, a apelar à união e a pedir aos congressistas para não abrirem fissuras nas linhas de defesa do “Galo Negro” de forma a não afectar a coesão do partido.

Segundo Isaías Samakuva, este congresso deve regularizar a união do UNITA e preparar o partido para o futuro.

“Este congresso só será útil se servir também para aprovar e consolidar estratégias que nos permitam sair também das águas turvas”, disse o presidente do “Galo Negro”.

Conforme Isaías Samakuva, este congresso deve servir para controlar os ânimos e as emoções, para não se perder tudo o que se conquistou.

