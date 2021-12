Catamarãs recuperados à China Sonangol entregues ao Ministério dos Transportes para reforço da rede de mobilidade pública

A Sonangol entrega ao Ministério dos Transportes as embarcações que são parte dos activos recuperados à China Sonangol, em que a petrolífera do Estado detém uma participação de 30%. As catamarãs passam a integrar, a partir de Janeiro de 2022, a rede de transportes públicos de nacional

No âmbito da recuperação de activos, e em compensação parcial de créditos que a petrolífera estatal detém no Grupo China Sonangol, que não conseguiu proceder aos pagamentos acordados, foram recuperadas embarcações que a China Sonangol mandou construir em Vigo, Espanha. A Sonangol detém 30% na China Sonangol.

Os meios recuperados, seis catamarãs, foram transferidos para o Ministério dos Transportes, que fica responsável pela colocação destes meios de transportes ao serviço da população.

O presidente do conselho de administração da petrolífera estatal, Sebastião Gaspar Martins, explicou que os seis catamarãs têm capacidade para acomodar 350 passageiros, cada um, – o que significa uma capacidade combinada de 2100 passageiros, por viagem, para os seis. Sem revelar o valor global das embarcações, o responsável avançou que em velocidade de cruzeiro, cada catamarã tem uma autonomia de cerca de 400 milhas náuticas, o que aumenta a eficácia operacional desta embarcação.

Na ocasião, o ministro dos Transportes, Ricardo D’Abreu, disse que as embarcações entregues vão entrar em funcionamento a partir de Janeiro de 2022, para o transporte de passageiros na província de Luanda.

“A travessia será feita de Luanda para o Mussulo, temos as infraestruturas terrestres, como os terminais do Museu da Escravatura e do Macôco. Estes terminais podem servir de suporte a estas embarcações nas travessias que se desenvolvam nestas áreas”, acrescentou Viegas D’Abreu.



O preço do bilhete de passagem depende de um estudo de viabilidade que vai ser desenvolvido com vários departamentos ministeriais.

Para a ligação Soyo (Zaire)/Cabinda, a circulação poderá ser feita até ao final do primeiro trimestre de 2022, com o serviço de cabotagem, ou seja, para o transporte de passageiros e carga, incluindo viaturas.

“Estamos a terminar os terminais de passageiros de Cabinda e do Soyo (Zaire). Já em Luanda estamos a fazer obras de beneficiação para colocarmos os meios ao serviço dos passageiros”, partilhou o ministro dos Transportes.

Ana Paula de Carvalho, a governadora de Luanda, acrescentou que com entrada em funcionamento destas embarcações vai reduzir alguns constrangimentos na mobilidade em Luanda, principalmente nos principais eixos em horas de ponta.

A deficiente oferta de transportes públicos, enchentes nas paragens de táxis e autocarros colectivos, número reduzido de paragens para embarque e desembarque de passageiros, contribuem para que a mobilidade urbana em Luanda se mantenha um problema de difícil resolução.

Foram vários programas e planos implementados desde 2001, ano em que o Estado permitiu a entrada de operadores privados no serviço de transportes públicos colectivos, para reforçar a capacidade de mobilidade na capital, mas, e até ao momento, o problema mantém-se.