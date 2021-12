Brasil espera por mais informação para impor ou não restrições aos voos de Angola, que prosseguem

Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia são os países que as autoridades brasileiras assinalaram para possíveis restrições quanto a voos e outras medidas. Nesta altura, há já seis países da África Austral com restrições de voos. O Brasil já assinalou dois casos de Omicron, de dois passageiros oriundos da África do Sul, e um terceiro, que viajou a partir da Etiópia, está sob vigilância das autoridades sanitárias

O governo brasileiro diz que precisa de mais informação antes de impor restrições a Angola. Entretanto, os voos de Angola para o Brasil prosseguem em novas carreiras regulares.

Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia são os países a que o Brasil pode vir a impor medidas restritivas devido á nova variante do coronavírus Omicron.

O governo federal informou recentemente que antes de tomar medidas mais restritivas relativamente a estes quatro países africanos precisa de mais informação sobre a nova variante e a situação epidemiológica nestes países.

A decisão foi tomada após uma reunião no Palácio do Planalto – sede do poder executivo brasileiro – em que participaram diversas autoridades, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Brasil, e logo na passada sexta-feira, proibiu voos de e para a África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbabué, com um monitoramento a todos os passageiros que nos últimos 15 dias passaram ou viajaram a partir destes seis países da África Austral.

Entretanto, o Brasil conta já com dois casos infectados com a nova variante Omicron, e são dois passageiros que viajaram a partir da África do Sul e aterraram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tratam-se de uma mulher de 37 anos e de um homem com 43 anos, embora estejam com o diagnóstico positivos, mas estão com sintomas ligeiros. As autoridades não esclareceram se ambos estavam ou não vacinados.

Há um terceiro passageiro, que viajou a partir da Etiópia e que está sob vigilância das autoridades de saúde brasileiras.