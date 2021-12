Covid-19: Angola recebe mais de três milhões de doses da sinopharm

Angola recebeu, esta segunda-feira, três milhões e quinhentas mil doses da vacina da sinopharm, no quadro do processo de aquisição de imunizantes do Governo angolano para a vacinação dos cidadãos.

Segundo o secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Europeu, que falava à margem do acto de recepção das vacinas, com este lote, aumenta para 8 milhões e 500 mil doses da sinopharm adquiridas pelo governo.

Para além da aquisição por conta própria, o governo angolano já recebeu, desde Março último, mais de 5 milhões de doses em doações de alguns países, no âmbito da Covax ou unilateral.

Até ao final do ano, o país espera receber mais de sete milhões e 500 de doses e receber mais de 32 milhões de vacinas até o primeiro trimestre de 2022.

Leonardo Inocêncio adiantou que o país tem em stok doses suficientes para dar continuidade ao processo de vacinação, apelando, por esta razão, a população alvo a se dirigirem aos postos.

“Esta é a maior aquisição de vacinas feita pelo governo angolano para dar continuidade ao processo de vacinação no país”, reforçou.

A meta do executivo, é vacinar, até ao final do ano, 60 por cento da população alvo.

Dados disponíveis indicam que mais de 9 milhões de pessoas já foram, sendo que três milhões com a dose completa, correspondendo uma cobertura de 18, 63 por da população com idade igual ou superior a 18 anos de idade.

No estão montados 73 postos de vacinação de alto rendimento para imunizar 15,7 milhões de pessoas legíveis até ao momento.