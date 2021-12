Angola nos quartos-de-final do CAN de futebol adaptado

A Selecção Nacional de futebol para amputados venceu esta terça-feira o Quénia, por 3-0, em jogo disputado no Nkapa Stadium , para a segunda jornada do Grupo B do Campeonato Africano que decorre em Dar-es-Salaam (Tanzânia).

Os golos foram apontados por Sabino (1), Hilário (1) e Chiquete (1).

Com o tento de hoje, Sabino António, capitão do combinado nacional, é o melhor marcador do conjunto com 5 golos, depois de na ronda inaugural, diante do Zanzibar, ter protagonizado um “poker” (4 golos).

Assim, o campeão em título espera pela concretização dos desafios do dia para conhecer o adversário da fase seguinte, a iniciar já na quarta-feira.

Constituição da selecção nacional

Guarda-redes: Jesus Mateus (1 de Junho de Viana) e Sebastião Canjuloca (Misto do Huambo).

Defesas: Celestino Elias (Misto do Huambo), Francisco Amaro (1 de Junho de Viana), Paciência Félix (Misto de Viana).

Médios: Laurindo Lucamba (Misto do Huambo) e Hilário Kufula (Misto de Benguela)

Avançados: José Candeeiro (Misto do Huambo), Sabino António Joaquim (03 de Dezembro do Moxico), Pedro Vicente (Misto de Benguela), João Chiquete e Catarino de Carvalho (evoluem na Turquia).