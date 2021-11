China-África: Xi Jinping promete doação de um bilião de doses de vacina

O presidente chinês prometeu na segunda-feira oferecer à África um bilião de doses da vacina Covid, enquanto o continente luta para adquirir vacinas suficientes para se proteger contra a doença.

Num discurso por videoconferência em uma cúpula China-África perto de Dakar, capital do Senegal, o presidente Xi Jinping disse que seu país doará 600 milhões de doses diretamente.

Os 400 milhões de doses adicionais viriam de outras fontes, como investimentos em locais de produção, que faltam em grande parte da África.

A promessa de Xi faz parte de um fórum entre a China e os países africanos, que enfatiza o comércio e a segurança, entre outros, e está sendo realizado na cidade de Diamniadio, perto da capital senegalesa.

A China está investindo pesadamente na África e é o maior parceiro comercial do continente, com comércio direto de mais de US $ 200 bilhões em 2019, de acordo com a embaixada chinesa em Dacar.

Pequim também doou milhões de doses de sua vacina Sinopharm produzida localmente para países pobres da África desde o início da pandemia.

Os críticos, no entanto, acusam a generosidade da China de fazer parte de uma ofensiva diplomática.

“Devemos continuar a lutar contra o Covid juntos”, disse Xi na cúpula. “Devemos priorizar a proteção de nossas populações e suprir o déficit vacinal”.

As taxas de imunização na África são baixas em comparação com o resto do mundo.