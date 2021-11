Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo acusa editor da France Football de mentir

“Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha”.

A poucas horas de ser conhecido o vencedor da Bola de Ouro 2021, o internacional português Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio nas redes sociais com duras críticas a Pascal Ferré, chefe de redação da France Football, e dando a entender desde já que não será ele o vencedor.

“O desfecho de hoje explica o porquê das declarações de Pascal Ferré na última semana, ao afirmar que eu lhe confidenciei que tinha como única ambição terminar a minha carreira com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi”, começou por escrever CR7 afirmando em seguida que “Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha”.

Mas Cristiano Ronaldo não se fica por aqui e diz ser “inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser”.

Feito este esclarecimento, o internacional português destaca o “desportivismo e fair-play que norteiam” a sua carreira, vincando que: “ganho sempre por mim e pelos clubes que represento, ganho para mim e para aqueles que me querem bem. Não ganho contra ninguém”.

“Termino dizendo que o meu foco está já no próximo jogo do Manchester United e em tudo aquilo que, juntamente com os meus companheiros e os nossos adeptos, ainda podemos conquistar esta época. O resto? O resto é apenas o resto…”.