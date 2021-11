Tchisekedi quer pan-africanismo de cultura de paz

O Presidente em exercício da União Africana, Felix Tchisekedi, defendeu, este sábado, o reforço do movimento pan-africano em prol da promoção da cultura de paz e da não violência.

O também Chefe de Estado da República Democrática do Congo (RDC) intervinha na cerimónia de abertura da II edição da Bienal de Luanda, que visa promover a cultura de paz em África e no mundo, numa organização de Angola, a União Africana e UNESCO.

Felix Tchisekedi reafirmou que a União Africana tem na sua agenda 2063 a valorização da cultura de paz e o calar das armas até 2030.

O estadista lembrou que desde o nascimento do pan-africanismo a solidariedade cultural foi o fundamento para as aspirações políticas e económicas do continente.

Tchisekedi salientou que a cultura é a base comum, considerando também essencial o contributo da diáspora para as transformações sociais no continente.

Por seu turno, o Presidente da República do Congo, Dennis Sassou Nguesso, considerou essencial que o património africano, rico e diversificado, se constitua em trunfo para impulsionar a paz e o desenvolvimento de África.