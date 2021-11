Prémio inspira jovens a construir “a Angola que queremos até 2030”

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) está a realizar um concurso que vai dar uma oportunidade para os jovens do município do Cazenga provarem que são inovadores e criativos e que têm o que é necessário para fazer a diferença no seu município.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, amanhã, 30 de Novembro, vai realizar-se na Mediateca do Cazenga, das 09:00 às 11:30 horas, uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre o concurso, com a participação da Administração do Cazenga, MAPTSS, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

O Prémio Jovem Inovador “A Angola que queremos até 2030” visa promover acções e soluções inovadoras, com impacto social positivo, no município do Cazenga, com apoio do PNUD e UNICEF e e financiamento da Embaixada Real da Noruega em Luanda.