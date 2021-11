Governo australiano promete desmascarar trolls online

O governo da Austrália disse no domingo que vai apresentar uma legislação para desmascarar os trolls online e responsabilizar gigantes da media social como o Facebook e o Twitter por identificá-los.

O primeiro-ministro Scott Morrison, cujo governo de coligação conservador enfrenta uma eleição no primeiro semestre de 2022, disse que a lei vai proteger os australianos de abuso e assédio online.

“O mundo online não deve ser um oeste selvagem onde bots e fanáticos e trolls e outros podem simplesmente sair por aí anonimamente e prejudicar e magoar pessoas, assediá-las, intimidá-las e atacá-las”, disse Morrison aos repórteres.

“Isso não é o que pode acontecer no mundo real e não há razão para que possa acontecer no mundo digital.”

A procuradora-geral Michaelia Cash disse que a legislação, que deverá ser apresentada ao parlamento no início de 2022, é necessária para esclarecer que as plataformas de media social, e não os utilizadores, são as responsáveis por comentários difamatórios de outras pessoas.