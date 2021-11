Covid-19: TAAG marca voos de repatriamento de Joanesburgo, Cidade do Cabo, Windhoek e Maputo

A companhia aérea nacional vai realizar voos de repatriamento a partida da África do Sul (Joanesburgo e Cidade do Cabo – Cape Town), Namíbia e Moçambique na terça-feira, 30.

Estes voos extraordinários foram agendados pela TAAG para repatriar os angolanos ou cidadãos com residência em Angola que se encontram nestes países da África Austral depois de o Governo de Luanda ter ordenado a suspensão das ligações regulares para conter a propagação da nova variante da Covid-19, a Omicron.

O voo para Joanesburgo. de acordo com o horário divulgado na página da companhia, sai de Luanda na terça-feira às 18:00 e de Joanesburgo, no regresso a Angola, pelas 23:25.

Para Maputo a partida está prevista para as 23:59 e a saída da capital moçambicana está prevista para as 09:00 do dia seguinte, quarta-feira.

Para Windhoek, a partida está marcada para as 17:00 e o regresso a Luanda às 21:00.

Em todos os voos a hora marcada é a hora local.

Mais informações, a TAAG aconselha que seja contactado o seu call center pelo +244 923 19 00 00 ou num balcão de atendimento.