Província de Luanda vale 58% da dívida de 200 mil milhões kwanzas da ENDE

Os valores são assustadores e referem-se ao final do terceiro trimestre de 2021. Nos últimos dois anos a dívida cresceu 92,4%. Luanda, que concentra a actividade económica do país, lidera o ranking dos “calotes”, com 84,5 mil milhões Kz

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), tem por receber dos seus clientes, espalhados por todo o País, cerca de 195,4 mil milhões Kz. O departamento comercial da empresa confirma que estes dados se referem ao final de Setembro e que o valor tem vindo a aumentar, não sendo possível até este momento estancar a acumulação das dívidas.

Há dois anos o Expansão publicou um artigo em que explicava que as dívidas com a ENDE tinham ultrapassado os 100 mil milhões Kz, mais precisamente 101,4 mil milhões Kz, o que significa que nos últimos 24 meses este valor aumentou 92,4%. Na altura foi-nos explicado pelo director comercial, Marcos Balanca, que a taxa de cobrança mensal era de 80% e que a taxa de recuperação de atrasados se situava entre os 7 e os 10%. O que em termos práticos significava que todos os meses aumentava.

Se olharmos para o que aconteceu nestes dois anos, podemos confirmar que em média o valor da dívida cresceu 3,9 mil milhões Kz por mês. Apesar de uma maior agressividade na recuperação das dívidas r da implementação de contadores pré-pagos não há ainda sinais de se poder inverter este fenómeno.