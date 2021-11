Minoro Dondo ganha nova contratação simplificada de mais 12 mil milhões kwanzas em consultoria ao INSS

Entidade controlada pelo empresário Minoru Dondo desenvolveu, desde 2005, uma longa relação com o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Fonte do INSS explica que parceria com a Ango Prev acaba em 2022

Sem a realização de concurso público, a Ango Prev, empresa que pertence ao universo de entidades controladas pelo empresário Minoru Dondo, ganhou mais 12 mil milhões Kz (cerca de 21 milhões USD) para a prestação de serviços de consultoria ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), uma relação que perdura desde 2005. INSS garante que é o último passo antes de encerrar parceria em Julho de 2022.

O despacho presidencial número 195/21 de 19 de Novembro “autoriza a despesa e formaliza a abertura do procedimento de contratação simplificada” para extensão do Plano de Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social (PSGSS) “na modalidade de operação assistida”, o que representa a terceira extensão do programa.

Fonte do INSS explicou ao Expansão que é o último passo para que o INSS encerre a longa relação com a Ango Prev.