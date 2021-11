Jared Leto diz que Thirty Seconds to Mars fez cerca de 200 músicas na pandemia

Thirty Seconds To Mars escreveu cerca de 200 músicas durante a pandemia

Jared Leto fez a revelação ao contar que se inspirou nos trabalhos de “House of Gucci” para as canções

Músicas italias dos anos 1970 e 1980 foram referências para as composições

Parece que o período de pandemia foi bastante inspirador para o grupo Thirty Seconds To Mars. Em entrevista ao NME, Jared Leto revelou que eles escreveram cerca de 200 músicas nesse tempo.

Além de ser estrela de “Morbius”, o ator confessou que a participação em “House of Gucci” foi inspiradora para algumas canções. “Nós realmente aproveitamos esse tempo no confinamento, sentamos e começamos a escrever”, afirmou.

De acordo com Leto, para trabalhar em seu personagem do filme sobre a trágica história do herdeiro da grife italiana, ele escutou músicas da Itália das décadas de 1970 e 1980, que fora, determinantes em novas composições. “Há muitos desses sons que definitivamente estão no novo álbum”, declarou.

Em exibição nos cinemas, o filme dirigido por Ridley Scott retrata a história do assassinato de Maurizio Gucci, vivido por Adam Driver, comandado pela própria esposa, que chegou a ser condenada pelo crime em 1995. Além de Jared Leto e Driver, as estrelas Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Iron, Camille Cottin e Salma Hayek também integram o elenco.